Ponte não suporta peso e vagão carregado com toras cai em rio em Alta Floresta(MT)

(foto: divulgação) -Uma ponte localizada na MT-325 a acerca de 40 quilômetros de Alta Floresta não resistiu o peso de uma carreta (marca e modelo não confirmados) carregada com toras, cedeu e o último vagão caiu no rio, ontem. De acordo com o secretário de Obras, Eloi Luiz de Almeida, o motorista não chegou a ficar ferido.

O tráfego está interditado, com isso os moradores da região precisam fazer um desvio por uma estrada alternativa, aumentando em 8 quilômetros a distância até o centro da cidade.

Não foi informado para qual cidade a carga de madeira estava sendo transportada. O vagão será retirado por um caminhão munck.

O secretário informou ainda que a reconstrução da ponte deve ser iniciada ainda hoje. Não foi apontado o valor do prejuízo.

Fonte: Só Notícias/David Murba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...