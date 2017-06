Ponte Preta abre vantagem na Copa Sul-Americana

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Gazeta Press/Fernando Dantas/arquivo) – A Ponte Preta sofreu sem seu artilheiro na noite dessa quinta-feira. Mas, se Lucca não estava em campo por ter de cumprir suspensão, Emerson Sheik assumiu a responsabilidade e garantiu a vitória da Macaca por 1 a 0 sobre o Sol de América, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, no duelo de ida pela segunda fase da Copa Sul-Americana. A vantagem foi conquistada apenas aos 44 minutos do segundo tempo e deixou a Ponte a um empate, no Paraguai, dia 26 de julho, de chegar às oitavas de final da competição continental.

De quebra, os brasileiros acabaram com uma invencibilidade de quatro jogos ou um mês do Sol de América, que apostou na tradicional “cera” para se dar bem nessa quinta, mas acabou castigado pelo veterano atacante da Macaca.

Já nos primeiros movimentos de jogo ficou clara a postura da equipe paraguaia: todos atrás da linha da bola com a esperança de um contra-ataque. O problema, então, ficou com a Ponte Preta, que até começou bem o jogo, usando as laterais, mas as jogadas acabavam sempre esbarrando na marcação adversária.

Um chute de Lins só aos 19 minutos de jogo foi o primeiro teste para o goleiro Agustín Silva, que não mostrou muita firmeza na defesa. Cinco minutos depois, Claudinho também decidiu arriscar e novamente o arqueiro pegou a bola sem tanta confiança.

E foi só. Apesar de todo o empenho da Macaca, o Sol de América soube se fechar, como costuma fazer no seu país, já que o time sofreu apenas uma derrota nos últimos 14 jogos e está invicto há um mês sustentado pelo seu forte sistema defensivo.

Para complicar ainda mais as coisas, a Ponte Preta

Na segunda etapa, a Ponte até chegou a levar um susto na única vez que os paraguaios conseguiram criar uma oportunidade e concluir em gol. Aranha, no entanto, estava atendo e fez a intervenção.

Após isso, com a partida se encaminhando para sua parte final, o duelo se transformou em um ataque contra defesa escancarado. O Sol de América se fechou todo e a Ponte foi com tudo para cima, usando até mesmo seus zagueiros à frente do meio de campo. Para segurar o ímpeto dos campineiros, os visitantes, como de costume, abusaram da cera. Até o técnico Fernando Ortiz , quando expulso, passou por todo o campo com a pura intenção de atrasar ainda mais a partida e enervar os ponte-pretanos, já sem paciência a essa altura.

Mas, de tanto martelar, a Macaca acabou recompensada aos 44 minutos do segundo tempo. Se Lucca não estava em campo, coube a Emerson Sheik ser a estrela do time brasileiro nessa quinta. O camisa 9, que ainda não tinha feito nenhum gol com a camisa da Ponte, arriscou de fora da área e contou com um desvio na zaga para estufar as redes e correr para o abraço.

O apito final soou logo em seguida, mas o que se ouvia era a festa da torcida da Ponte Preta nas arquibancadas. Agora, um simples empate no Paraguai garante os alvinegros nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

