Ponte sobre o Rio Jamanxim agua ameaça passar por cima aumenta o risco de cair

O Jornal Folha do Progresso aproveita para deixar um alerta, para os usuários agora redobrarem os cuidados. Estamos em um dos períodos mais chuvosos do ano e essa ponte é perigosa outras casos de veículos que caíram de ponte já ocorreu, como não esta interditada cabe aos condutores de veículos tomar todo cuidado possível para impedir que o pior aconteça.

O risco de desmoronamento das cabeceiras da ponte sobre o “rio Jamanxim”, que interliga a cidade de Novo Progresso as UCs (unidade de conservação-APA, FLONA.PARNA), com a intensidade de chuvas que vem caindo na região, o nível d’água subiu e ameaça estrutura da ponte. O Risco de uma madeira (arvore) rodar e forçar a ponte com a enxurrada.

