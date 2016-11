Pontes e Lacerda-Operação volta a retirar invasores da “Serra Pelada” de MT

Garimpo do ‘Caldeirão’Desde setembro de 2015 o garimpo vem sendo invadido por pessoas em atividades ilegais. O garimpo da Serra do Caldeirão já passou por duas desocupações por determinação da Justiça Federal.

Por volta das 07h30 desta sexta-feira (25.11), as forças policiais encontraram oito suspeitos que estavam a caminho do garimpo. Eles estavam em posse de cinco picaretas, uma enxada, três garrafas térmicas, uma faca e um facão. Foi apreendida também uma motocicleta.

Após denúncia, os policiais chegaram ao local e tentaram negociar com os invasores, para que se retirassem do garimpo de forma pacífica. A negociação não teve sucesso e foi solicitado reforço para conter a multidão.

