Pontes sobre o rio jamanxim estão ameaçadas pela cheia

Os moradores do outro lado do rio jamanxim no município de Novo progresso estão correndo sério risco de ficarem isolados devido a cheia do rio.(Foto:Arte Jornal Folha do Progresso)

As chuvas intensas do mês de março que não querem cessar, preocupa os moradores do outro lado do rio e os que tem propriedade na região a Flona Jamanxim, que usam diariamente a ponte para transportar seus produtos e trafegar de um lado ao outro. Na comunidade de Alvorada da Amazônia , distante 35 km da cidade de Novo Progresso a cheia já cobriu a ponte, segundo moradores a cheia é de 12 metros, e a estrutura está em perfeito estado.

Em Novo Progresso a ponte de madeira construída na década de 90, esta ameaçada, a estrutura frágil, põe em risco quem passa sobre ela.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso esteve no local na manha desta quarta-feira(11) e constatou que o rio ameaça cobrir a ponte, falta menos de 60 centimetros para passar por cima.

O desgaste dessas estruturas, que são de madeira, tem preocupado os moradores que temem dela não agüentar, o período de inverno amazônico (chuvaradas) e não tem como improvisar desvios , se ela cair ficaremos ilhados, comentou morador.

A ponte é único acesso dos moradores do PARNA, APA e FLONA JAMAXIM pela cidade de Novo Progresso.

A ponte apresenta problemas, toda estrutura de madeira esta comprometida, tem risco de desabar. “Passa por aqui todos os dias; trator, máquinas, veículo normal, alunos vão para escola, motocicletas de trabalhadores e este é o único caminho entre um lado ao outro – até a cidade de Novo Progresso.

A ponte é de péssima qualidade, sem proteção para pedestres e veículos, lisa e com defeitos, uma parte cedeu e esta mais baixa, o perigo é constante para os usuários que se arriscam em passar sobre ela.

