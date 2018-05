Popó tem supostas conversas íntimas vazadas com empresária; confira

O ex-lutador Acelino Popó Freitas teve suas conversas íntimas vazadas nesta terça-feira (23). As informações são do Voz da Bahia.

As mensagens divulgadas nas redes sociais revelam a intimidade de Popó com a empresária Gisa Bressan.

“Eu não transei com você, fiz amor… Quando eu gosto e tenho carinho faço amor”, dizia uma das mensagens.

Atualmente, Popó é casado com a fisioterapeuta Emilene Juarez. O ex-lutador ainda não se manifestou sobre o caso.

Internautas não perderam a oportunidade de comentar o conteúdo das mensagens. “Nossa, que safado. Uma hora a casa cai”, disse um. “Foram vários socos de erros”, acrescentou outro.

Veja as mensagens:

