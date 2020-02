População cobra abertura de hospital em Castelo de Sonhos

Há um ano população aguarda pela abertura do Hospital Estadual em Castelo de Sonhos.(Foto: Ascom Sedop)

Governo afirma que Hospital de Castelo dos Sonhos deve ser entregue neste primeiro semestre de 2020

A obra física do Hospital de Castelo de Sonhos já foi concluída, porém o prédio está vazio, e apenas seguranças fazem a guarda do local. Ainda no ano passado Secretario de Saúde e comitiva do Governador visitaram a obra e prometeram equipar para inaugura o mais rápido possível, apesar disso, a população continua indignada com a demora no funcionamento do hospital. A cobrança da população em postagem nas redes sociais é direta ao Governador Hélder Barbalho veja AQUI

LEIA NOTA DO GOVERNO

Hospital de Castelo dos Sonhos deve ser entregue neste primeiro semestre

Pronto, a unidade de saúde vai atender 20 mil habitantes da comunidade e aldeias indígenas do entorno.

As obras de construção do hospital de Castelo dos Sonhos, em Altamira, no sudoeste do Estado, devem ser concluídas até abril deste ano, de acordo com o relatório da visita realizada pela equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), no último dia 23. O distrito de Castelo dos Sonhos fica distante 1.010 km de Altamira e mais de 2.700 km de Belém.

Ao todo, a unidade de saúde deverá atender por mês, em média, 20 mil habitantes da comunidade, incluindo o distrito de Cachoeira da Serra e as aldeias indígenas do entorno. “O hospital vai facilitar o acesso à saúde pra quem reside no distrito e em comunidades próximas, até porque as principais vias de acesso para chegar à Castelo dos Sonhos são pela Transamazônica e Santarém-Cuiabá. Ambas de difícil acesso”, explicou o secretário adjunto de Gestão e Obras da Sedop, Arnaldo Dopazo.

O local disponibilizará 33 leitos, distribuídos entre Emergência e Internação, além de salas de apoio e consultórios.

As obras iniciaram em 2014, mas seguiram em ritmo lento, e receberam investimentos de mais de R$ 19 milhões do Orçamento Geral do Estado. “Desde o início desta gestão, estamos dando mais celeridade a obras que seguiam em ritmo lento. Nosso objetivo é levar qualidade no atendimento à saúde de comunidades de todo o Pará”, complementou.

POR: JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

