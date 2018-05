População de Alenquer vai às ruas em protesto ao descaso do governo

Câmara Municipal foi o primeiro local onde os manifestantes pararam para cobrar uma atuação mais eficiente em favor do povo.

Cerca de 2 mil pessoas, segundo a organização do Movimento Liberta Alenquer, participaram da manifestação que saiu pelas ruas às 10h desta terça-feira (22), em protesto ao descaso do governo municipal que vive em clima de instabilidade política com troca-troca de comando na Prefeitura desde o mês de fevereiro deste ano.

O primeiro local de parada dos manifestantes foi a Câmara Municipal de Alenquer. Os manifestantes criticam a atuação dos vereadores que segundo eles, deveria ser mais eficaz no combate à corrupção e na cobrança de solução para problemas como a falta de medicamentos nas unidades de saúde, falta de especialidades médicas no Hospital Municipal, atraso de pagamento dos servidores, infraestrutura precárias, entre outros.

Os manifestantes fizeram mais três paradas antes do encerramento da manifestação: uma na Prefeitura, apesar do prédio estar de portas fechadas uma vez que o prefeito Juraci Estevam (PPS), reconduzido ao cargo na semana passada, decretou suspensão do expediente por dois dias; no Ministério Público e na Secretaria Municipal de Educação.

A Polícia Militar ainda não divulgou o número oficial de participantes da manifestação.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém, PA

