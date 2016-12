População de Ururá se revolta com reintegração de Prefeito pela Câmara

No dia 18 de agosto, moradores ocuparam a Prefeitura e alguns manifestantes mais revoltados chegaram a depredar a casa do Prefeito e, na manhã desta segunda-feira (05), o povo voltou às ruas de Uruará e invadiu a Câmara de Vereadores em protesto contra o Decreto 06/2016, que reintegrou Everton Vitória Moreira ao cargo de Prefeito, contra a vontade da população.

O Decreto Legislativo 06/2016 que reintegrou Everton Vitória Moreira, o Banha, ao cargo de Prefeito da cidade de Uruará, foi recebido pelos munícipes como uma afronta aos desejos da sociedade e responderam com protesto e ocupações de órgão administrativos do Município.

