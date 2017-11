População do distrito do Guariba em Colniza se revolta e queima veículos do IBAMA

As Noticias daquele distrito acabam de chegar a nossa redação de que a população revoltada com a forma em que vem sendo trados há meses pelos agentes do órgão federal, então a população resolveu revidar para chamar a atenção das autoridades em relação a uma pratica que vem sendo corriqueira naquele distrito a de arrebentar com tudo depois o dono corre atrás.

A Polícia Militar confirmou, há pouco, que uma Toyota Hilux no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ficou completamente destruída após pegar fogo na avenida Norte-Sul, no distrito de Guariba, localizando a cerca de 150 quilômetros de Colniza,

Um soldado da PM informou que as chamas foram controladas com auxílio de um caminhão-pipa, que foi acionado pelos moradores. Ainda não se sabe se o incêndio foi criminoso. Além disso, até o momento, não houve nenhum tipo de procura dos agentes do Ibama para registrar a ocorrência no destacamento policial local.

As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil.

