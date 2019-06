População fazem carreata e pedem Justiça pela morte de jovem em Jardim do Ouro

(Foto:WhatsApp)- Na madrugada de sábado (01), jovem foi morto a facada em uma festa na comunidade de Jardim do Ouro no município de Itaituba.

No início da manhã de domingo,logo após o velório, uma grande quantidade de veículos iniciou uma carreata, com buzinaço ocorreu no centro da comunidade até o cemitério local.

Leia Também:Jovem assassinado em Jardim do Ouro pode ter sido vítima de crime por encomenda

Amigos acreditam que ele foi vitima de vingança com crime de encomenda.

O Corpo de “Lucas Sousa de 24 anos” assassinado com quatro facadas, foi sepultado no cemitério daquela comunidade na manhã de domingo (02).

O protesto foi em pedido de justiça e paz.

Veja o vídeo;

