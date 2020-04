População forma filas em frente a agências Lotéricas da Caixa e se expõe a risco para receber benefício em Novo Progresso

(Foto:Jornal Folha do Progresso) – Em todo o Brasil, pessoas correram às agências da Caixa em busca do beneficio de R$600, em Novo Progresso este atendimento e feito nas casas lotéricas , que desde o anúncio da liberação da verba, as filas não cessam, mas calendário de pagamento começa só no dia 27.

O início do pagamento do auxílio emergencial para trabalhadores afetados pela crise do coronavírus tem causado grandes filas nas agências Lotéricas da Caixa Econômica Federal (CEF) em Novo Progresso. Muitos beneficiários tem ido até as Lotéricas com a intenção de sacar o dinheiro, porém, muitos os valores ainda não estão disponíveis para saque. A situação tem causado reclamações, além de expor as pessoas ao risco de contágio pelo novo coronavírus.

A Gerencia da Lotérica “Vem que Tem” em Novo Progresso, preocupada com o volume de pagamentos divulgou informativo pedindo para população pagar boletos com dinheiro nas loterias, para ajudar nos pagamentos aos beneficiários do município, que não tem agência da Caixa econômica federal. Veja a nota abaixo;

Calendário para saques

A Caixa Econômica Federal (CEF) criou um calendário para os saques, com a primeira data somente no próximo dia 27 de abril, e mesmo assim para pessoas nascidas em janeiro e fevereiro. O cronograma continua nos dias 28 de abril (para nascidos em março e abril); dia 29 (nascidos em maio e junho), dia 30 (nascidos julho e agosto), segue no dia 4 de maio (para nascidos em setembro e outubro), e finaliza em 5 de maio (nascidos em novembro e dezembro).

“É fundamental que o governo e a direção da Caixa façam campanhas de esclarecimento à população. Para ter acesso ao auxílio, não é necessário ir até uma agência da Caixa ou casas lotéricas. Os pagamentos são feitos digitalmente, com crédito em conta. Nós estamos preocupados com as longas filas nas unidades do banco por todo o país. Precisamos preservar a saúde e a vida da população e dos trabalhadores bancários”, alerta Jair Pedro Ferreira, presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae).

Segundo a Caixa, o governo federal pagará, nesta semana, R$ 4,7 bilhões do benefício para mais de 9 milhões de brasileiros inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) da União e do Bolsa Família. Beneficiários que já têm conta na Caixa ou no Banco do Brasil, receberão o auxílio por suas contas, enquanto quem não tem conta corrente ou poupança, recebe o valor em contas digitais. Em ambos os casos, o dinheiro pode ser usado para transferência e pagamentos. Apenas o saque ainda não está disponível.

“A CAIXA esclarece que não é necessário corrida às agências ou casas lotéricas para ter acesso aos recursos do auxílio emergencial. O banco abrirá automaticamente a Poupança Digital CAIXA para os brasileiros considerados aptos a receber o auxílio emergencial. Os que receberem o crédito por meio dessa conta poderão, por exemplo, pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras. É possível também efetuar transferências ilimitadas entre contas da CAIXA ou realizar gratuitamente até três transferências para outros bancos a cada mês, pelos próximos 90 dias”, informa o banco.

O governo federal ainda informou, nesta terça-feira (14), que haverá a conclusão do “primeiro lote de informações dos brasileiros que efetuaram o cadastro pelo aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial e pelo site auxilio.caixa.gov.br que cumprem os critérios de elegibilidade”. A disponibilização do valor, diz a Caixa, começará a partir da próxima quinta-feira (16). Já os beneficiários do Bolsa Família receberão o crédito do auxílio no mesmo calendário do programa, sem alterações. Entre o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial, será creditado o benefício de maior valor, para todos que tiverem direito.

