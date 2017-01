População invade delegacia e mata criminoso

Cerca de 80 pessoas do município de Acará, região localizada no nordeste do estado, invadiram a delegacia da cidade na tarde desta quarta-feira (11). De acordo com a Polícia do local, os moradores retiraram um dos presos da cela, levando-o para a área externa da unidade policial, para em seguida espanca-lo até a morte.

Segundo os agentes da segurança pública, o homem morto na frente da delegacia havia cometido um latrocínio contra um vendedor de açaí também na tarde desta quarta. Ainda de acordo com a polícia, o preso matou o comerciante com uma facada no rosto e outra na jugular. O motivo teria sido o fato deste ter lhe negado a quantia R$ 2 reais.

A Polícia Militar de Acará informou ainda que executou todos os procedimentos possíveis para tentar conter a fúria da população, porém, devido ao pouco contingente, não foi possível impedir o ocorrido

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

