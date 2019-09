População pode votar sobre criação do Estado do Tapajós em enquete do Senado Federal

Consulta pública na internet quer saber opinião de moradores.

A população de Santarém, no oeste do Pará, pode decidir o futuro da região. O Senado Federal abriu uma consulta pública para saber se os moradores querem que seja criado o Estado do Tapajós ou não.

O objetivo é saber a opinião dos moradores da região e posteriormente um novo plebiscito ser realizado. Os moradores podem votar acessando o site do Senado Federal. Clique aqui.

+Após protocolo de projeto para novo plebiscito do Estado do Tapajós, ICPET articula audiência com senador

De acordo com o Instituto Cidadão Pró Estado do Tapajós (ICPET) é muito importante que a população vote na enquete.

“Estamos incentivando a população para votar o mais rápido possível para chamar atenção dos senadores”, disse Jean Carlos Leitão.

Em agosto o novo pedido de plebiscito para a criação do estado do Tapajós é protocolado no Senado Federal pelo senador Siqueira Campos (DEM).

