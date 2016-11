População pressiona e Câmara volta a afastar prefeito de Uruará

Moradores exigiram que vereadores cassassem Prefeito – No município de Uruará, em um momento histórico e inédito, população se revoltou com a volta do prefeito Everton Moreira Banha ao cargo, em decisão do TJE/PÁ, através da Desembargadora Gleide Pereira de Moura, na terça-feira, dia (08/11), que determinou seu retorno ao cargo, após ter ficado 12 dias afastado do seu cargo.

Com a decisão do TJPA, o caos se instalou no Município, onde a população fez vários protestos em frente à Prefeitura, casa do presidente da Câmara e casa do prefeito Banha, onde nesses locais foram queimados pedaços de pau e pneus. Tudo porque o a administração de Banha é uma catástrofe. Os servidores continuam com os salários atrasados, o lixão ainda se estende a cada esquina, o mal cheiro toma conta da cidade, e a situação que já era agravante na saúde e na educação está prestes a entrar num colapso, com a emergência do Hospital Municipal (HMU) que ficará parcialmente parada, só com atendimentos de casos graves e a educação que poderão paralisar suas atividades a partir desta quarta-feira.

Na manhã de quarta-feira havia grande aglomeração de pessoas em frente à Prefeitura municipal e em frente ao Fórum da Comarca de Uruará, com os moradores revoltados com a situação e com o retorno do Prefeito e principalmente com a Câmara de Vereadores, que assistia tudo isso acontecer de camarote sem nada fazer. ”Diga-se de passagem que nem iriam fazer nada, pois a maioria foi derrotada nas eleições do dia 02/10 e queria deixar isso como troco pra população”.

Porém, não foi como os vereadores queriam e a população foi pra cima. Os vereadores tiveram que realizar uma sessão na Câmara, que começou na tarde de quarta-feira e varou a madrugada. Fato consumado e por volta das quatro horas da manhã desta quinta-feira o martelo foi batido e todos os vereadores presentes aprovaram novamente o afastamento de Everton Moreira Banha, que não poderá reassumir o cargo de Prefeito de Uruará.

Os nove vereadores que estavam na sessão, são: Gilmar Milanski, Gedeon, Zenilson, Amauri Buxudo, Jachison, Paulo Medeiros, Macedo, Edson Boca Preta e Luiz Macedo. Quatro vereadores se esconderam ou o Banha os ABDUZIU: Manoel Professor, Silvestre, Valdecir Rato e Rodoaldo (este foi reeleito).

ENTENDA O CASO: No ultimo dia 27/10 a justiça de Uruará determinou o afastamento do prefeito do município de Uruará, Everton Vitória Moreira, o Banha, por improbidade administrativa. Na decisão, o Juiz de Direito Substituto da Comarca de Uruará, Dr. Michel de Almeida Campelo, deferiu Pedido Liminar requerido pelo Ministério Público Estadual.

Em sua decisão o Juiz determinou: “O deferimento da medida cautelar de afastamento do cargo público, sem prejuízo da remuneração, nos termos da fundamentação supra, do prefeito municipal de Uruará, Everton Vitória Moreira, pelo prazo de 180 dias, sem prejuízo de sua remuneração. Logo apos o afastamento do Prefeito, a vice-Prefeita de Uruará, Marines Nicolodi (PPL), conhecida como Maris, assumiu Prefeitura da cidade.

A cerimônia de posse aconteceu no final da tarde do dia 27 de outubro onde o juiz Michel de Almeida Campelo determinou que o presidente da Câmara de Vereadores tinha um prazo de 24 horas para dar posse à vice-Prefeita, Maris Nicolodi, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

Fonte: RG 15/O Impacto e Rafael Silva

