População protesta contra o péssimo serviço e alta tarifa de energia em todo o Pará

No final de 2018 (Novembro /Dezembro) as manifestações aconteceram, em diversos municípios do estado; Óbidos, Santarém,Terra Santa Tucuruí, Breu Branco, Marabá e diversos outros municípios já tiveram protestos.

Nesta semana sob protesto, funcionários da Celpa tiveram que deixar a cidade de Óbidos escoltados pela PM, populares foram pra frente do hotel onde estavam hospedados os funcionários da Celpa e ameaçaram de queimar viaturas eles tiveram que sair escoltados pela Policia Militar. “Eles foram hostilizado tiveram que sair as presas”.

Novo Progresso

Os consumidores estão revoltados com atitude dos funcionários , eles usam as redes sociais para reclamar e pedem ajuda das autoridades, em sua maioria é o abuso dos fiscais da empresa que retiram equipamento multam[valores altos], a noite eles retiraram meu relógio isto pode¹? os comentários agitam as redes sociais, eles estão se organizando pra protestar,divulgam!

Estado

Desde o início deste ano, a população paraense vem se mobilizando para protestar contra a alta tarifa de energia que os consumidores do Estado são obrigados a pagar. A taxa de energia no estado é uma das mais alta do País. No estado temos duas hidrelétricas. Os paraenses, também se queixam do serviço ruim prestado pela concessionária de energia, além da falta de transparência. Nas redes sociais, grupos se organizam e conclamam moradores para reagirem contra a situação e pressionar a empresa e os políticos.

Em meio aos protestos a Celpa divulgou nota à imprensa:

“Em relação às manifestações que aconteceram em alguns municípios do Pará, a Celpa informa que está à disposição desses clientes para prestar todos os esclarecimentos necessários a respeito dos valores cobrados na conta de energia elétrica. Os representantes da empresa em cada um desses municípios onde acontecem manifestações estão totalmente dispostos a dialogar com as pessoas que participam desses movimentos e tomar as providências necessárias de acordo com as solicitações que surgirem”.



Um vídeo foi divulgado protestando contra a Celpa ,Veja;

