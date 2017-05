População saqueia carga de caminhão após acidente no Pará

Crime pode ser enquadrado como furto ou até mesmo roubo, e pode ser punido com até cinco anos de prisão, alerta PRF

Polícia Rodoviária Federal divulgou imagens de populares saqueando a carga de um caminhão que havia sofrido um acidente na rodovia BR-010. A gravação mostra um grupo de pessoas se aproximando do veículo, que havia tombado após a colisão com um sedã, e roubando a mercadoria. O saque pode ser enquadrado como crime de furto, ou até mesmo roubo caso haja violência, e pode ser punido com até cinco anos de prisão.

O acidente aconteceu por volta de 10 horas da manhã do dia 18 de maio, no km 315 da rodovia. O caminhão tombou perto do município de Irituia, nordeste do Pará. Segundo a PRF, o caminhão vinha de São Paulo e transportava material para uma fábrica cuja sede fica em Benevides, na Região Metropolitana de Belém.

Ainda segundo a PRF, as pessoas arrombaram o baú para saquear a carga, mas encontraram apenas caixas vazias de embalagem e um carregamento de sementes de maracujá trituradas. Após a chegada da PRF os saqueadores fugiram. Ninguém foi preso.

