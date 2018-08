Populares capturam e amarram segundo suspeito de ter matado idoso a facadas em Oriximiná

Jovem de 19 anos foi entregue à polícia na noite de segunda-feira (13). Audemil Cohen tinha 74 anos e morreu após briga por causa de um litro de bebida.

Jovem foi capturado por populares e ficou amarrado até a chegada da polícia, em Oriximiná (Foto: Márcio Garcia)

Populares da região do Lago Sapucuá, em Oriximiná, no oeste do Pará, capturaram e entregaram à polícia o segundo suspeito de ter matado a golpes de facão o idoso Audemil Cohen, de 74 anos. O crime aconteceu na madrugada de domingo (12) na comunidade São Braz, após uma briga por um litro de bebida, segundo a polícia.

O suspeito tem 19 anos e ficou amarrado em uma cadeira até a chegada das Polícias Civil e Militar, que já estavam em operação para localizar o jovem. Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde de segunda-feira suspeito de participação no crime.

A condução à delegacia foi feita pela polícia e pelo Corpo de Bombeiro. Ao ser questionado sobre a morte do idoso, o jovem disse que não se arrependia e depois preferiu manter silêncio. Ele passou por exame de corpo de delito no Hospital Municipal.

Audemil foi morto na madrugada de domingo com golpes de facão no pescoço, rosto, costas e peito, e ficou desfigurado. Os suspeitos fugiram do local do crime usando uma canoa até uma comunidade vizinha, de onde seguiram por terra.

Na tarde de segunda-feira a Polícia Civil conseguiu efetuar a apreensão do adolescente suspeito de participação na morte. Ele estava escondido dentro da mata na comunidade Santa Julia.

Os policiais rastrearam as pegadas pelo meio da mata por mais de 30km, passando por trilhas e igarapés.

