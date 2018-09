Por 4 a 3, TRE-MG aprova candidatura de Dilma ao Senado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Dilma lidera a corrida pelo Senado, em Minas Gerais. Segundo a última pesquisa Ibope, a candidata do PT tem 28% da intenção dos votos, seguida pelo jornalista Carlos Viana (PHS), que tem 12%. O levantamento, encomendado pela TV Globo, tem margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e ouviu 1 512 eleitores de 91 municípios do estado entre 9 e 11 de setembro. Por Da Redação/veja.abril.com.br Veja aqui a íntegra da decisão.

Em agosto de 2016, o Senado decidiu “fatiar” a votação do impeachment de Dilma. Dessa forma, o afastamento da então presidente foi aprovado, mas não a perda dos direitos políticos por oito anos. Ricardo Lewandowski, na época presidente do STF, comandou a sessão. Pesquisa

“Não cabe a este Tribunal Regional Eleitoral, em sede de registro de candidatura, rever a decisão do Senado, que não impôs à requerente a inabilitação temporária para o exercício de função pública”, ressaltou, em seu parecer, o relator do caso, Ricardo Matos de Oliveira.

As impugnações foram apresentadas pelo Partido Novo e por alguns candidatos a deputado estadual e federal, entre eles, a deputada federal Danielle Dytz da Cunha (MDB), filha do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, preso pela Operação Lava Jato. Os impugnantes argumentavam que a manutenção dos direitos políticos “viola frontalmente a Constituição” e que a “indissociabilidade” das sanções foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

