Por aclamação, Nélio Aguiar é eleito presidente da Amut

Por aclamação, o prefeito de Santarém Nélio Aguiar foi eleito presidente da Associação dos Municípios das Rodovias Transamazônica, Santarém/Cuiabá, e Oeste do Pará (Amut). A eleição e posse ocorreram no sábado (28), no prédio do Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental (Ciam).

A chapa concorrente, encabeçada pelo prefeito de Brasil Novo, Alexandre Lunelli, foi desfeita após renúncia de dois integrantes.

Agora, Nélio vai representar 20 municípios na luta para sanar os anseios comuns dos moradores dessas regiões. Ele fica à frente da entidade no biênio 2017/2018. “Nossa associação está unida para defender os interesses do povo da nossa região. Nós, prefeitos, vamos fazer uma pauta em comum pelo desenvolvimento, pela ampliação do Hospital Regional de Santarém, de Altamira, e também pela conclusão do Hospital Regional de Itaituba, cobrando do governo do Estado, do governo federal, ministros, secretários, para que possam atender os pleitos de desenvolvimento de nossa região”, declarou.

O prefeito de Pacajá, Francisco Rodrigues de Oliveira foi eleito vice-presidente da Amut. Ele destaca que as demandas do município, localizado na região da Transamazônica, são comuns aos municípios da BR-163. “Temos todas as demandas dos municípios na saúde, educação, infraestrutura, segurança pública. A saída para os municípios é a união dos prefeitos”, frisou.

A chapa ainda é composta pelo prefeito de Anapu, Aelton Fonseca (tesoureiro); e o prefeito de Rurópolis, Joselino Padilha (secretário).

O ex-presidente da Amut, Danilo Miranda, ex-prefeito de Trairão, destacou como foi difícil o período em que ficou à frente da entidade e desejou sucesso a Nélio. “A gente pegou um fim de mandato com problema de eleição. Apesar de você estar começando um novo mandato com a dificuldade dos municípios, mas vocês são competentes”, afirmou.

A comissão eleitoral foi composta por:

Jailson da Costa Alves (Mojuí dos Campos);

Jociclélio Castro Macedo (Belterra);

Vilson Gonçalves (Aveiro)

Foi ainda realizado um treinamento promovido pela Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará (Famep) para técnicos municipais referentes ao Diário dos Municípios.

HISTÓRICO

A Amut foi fundada no dia 31 de janeiro de 1989 para defender os interesses dos municípios que a compõem, sendo constituída como uma entidade representativa para a articulação dos gestores municipais visando enfrentar problemas regionais e estabelecer relação mais estreita com os governos estadual e federal.

Algumas conquistas da entidade são o Linhão do Tramoeste, criação do consórcio Belo Monte, avanço da pavimentação das rodovias Transamazônica (BR-230) e Santarém/Cuiabá (BR-163), instalação de comarcas judiciárias nos municípios da região Transamazônica, entre outras ações indispensáveis ao desenvolvimento e progresso regional.

Os municípios que compõem a Amut são: Almeirim, Altamira, Anapu, Aveiro, Belterra, Brasil Novo, Itaituba, Jacareacanga, Medicilândia, Mojuí dos Campos, Novo Progresso, Novo Repartimento, Pacajá, Placas, Rurópolis, Santarém, Senador José Porfírio, Trairão, Uruará e Vitória do Xingu.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

