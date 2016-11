Por Ciúmes- Mulher é assassinada à tiros na Comunidade de Crepurizão

Segundo informações o crime aconteceu no final da tarde deste domingo, 27 de novembro, no distrito de Crepurizão, município de Itaituba, região garimpeira no Pará.

A motivação pode ter sido o ciúme.

A vitima foi identificada por Keílleane da Silva, de 28 anos, moradora do Bairro da Paz em Itaituba. Segundo relatos de amigas a mesma teria ido para a região garimpeira há pouco tempo. Informações ainda não confirmadas dão que; Keilleane, conhecida por “Kelly” foi morta com vários tiros por um homem com quem a mesma convivia.

Policiais Militares estão no local para saber realmente quem matou “Kelly”. Conforme foi divulgado pela Policia na manhã desta segunda–feira (28) , o homem que matou a jovem Keilleane teve a foto divulgada e a policia esta na captura para prender o assassino.

Jornal Folha do Progresso Com informações do Junior Ribeiro

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...