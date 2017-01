Por conta de ”gato”, Paulista é eliminado da final da Copinha

Zagueiro Brendon falsificou documentação para atuar no torneio sub-20

O Paulista está eliminado da decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A medida tomada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) no início da tarde desta segunda-feira (23) foi motivada pela descoberta do “gato” do zagueiro Brendon Matheus Araújo Lima dos Santos, que utilizou documentos falsos para adulterar a sua idade em dois anos a fim de disputar o torneio sub-20.

Com a eliminação do Paulista, o Batatais herda a vaga na final da Copinha contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (25), no estádio do Pacaembu. O Batatais havia perdido nas semifinais por 5×1, no último domingo.

A informação foi confirmada pelo presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, Antônio Olim. Ele afirmou que o Paulista não será punido com a suspensão de cinco anos sem disputar a Copinha, segundo prevê o regulamento, porque não houve má-fé do clube no caso, embora os dirigentes do time de Jundiaí continuem sendo investigados. Olim ainda chamou o jogador de “criminoso”.

“Agora não é hora de punir o Paulista, a maior punição dele é não poder jogar contra o Corinthians, não houve má-fé. Quem mais foi punido foram os jogadores do Paulista que não vão poder jogar, por causa de, não vou nem chamar de jogador, um criminoso”, afirmou Olim.

Fonte: UOL.

