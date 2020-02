Por dívida com drogas, homem compra gasolina e ateia fogo em mulher

(Foto:Reprodução) – Segundo a polícia, ambos viveriam em situação de rua

Uma mulher teve o corpo queimado após um homem jogar gasolina na vítima e atear fogo. O caso ocorreu no centro de Taguatinga, na manhã desta sexta-feira (14). De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o motivo seria uma suposta dívida envolvendo drogas. Ambos viveriam em situação de rua.

Revoltado por não receber o pagamento referente aos entorpecentes, o homem teria ido a um posto de combustível, comprado uma quantidade de gasolina e derramado em Natalia Renner Morais, 31, ateando fogo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) socorreu a vítima e fez o transporte ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Ela está internada com queimaduras de 1º e 2º graus no tórax, nas costas, nos braços, no pescoço, na cabeça e face. Já o autor queimou a mão e foi levado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que aguarda o atendimento médico do agressor para que ele seja encaminhado à 12ª DP (Taguatinga Centro) no intuito de serem tomadas “as providências cabíveis”.

Com informações do Metrópoles

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...