Por Divida – Homem é baleado em bar em distrito de Novo Progresso

Crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (28), no restaurante forno fogão a lenha no distrito de vila isol no município de Novo Progresso.

(Fofto Ilustrativa)-Gilberto Antônio Rodrigues de Mello de 62 anos, estava no estabelecimento quando chegou Aquiles Montagnher e lhe cobrou uma divida, Gilberto Antônio pediu para aguardar que iria buscar um cheque, neste momento Aquiles de posse de uma espingarda modelo garrucha calibre 36, desferiu lhe um tiro, a vitima defendeu-se com uma cadeira e foi atingido por três chumbos, mesmo assim partiu pra cima da vitima e caiu.

Aquiles Montagnher, tentou fugir e foi abordado por populares que chamaram a policia militar que efetuou a prisão em flagrante com a arma do crime.

Mello foi atingido na barriga e foi socorrido para o hospital particular do município. O caso foi registrado com tentativa de homicídio.

