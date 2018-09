Por mãe estar sem o celular, ladrão dá facada em bebê

Uma bebê de apenas 3 meses levou uma facada no braço em um assaltante na rua Luiz Bagnol, na Vila Antártica, em Bauru, interior de São Paulo. O ataque foi realizado porque a mãe da criança não tinha um celular para entregar ao criminoso.

O caso ocorreu em plena manhã do último sábado (15), por volta das 10h, quando a mãe, com a bebê no colo, voltava do mercado em direção a residência onde mora e foi abordada por uma dupla em uma moto, que anunciou o assalto.

A mãe da criança entregou R$ 50,00. Contudo, por não estar com o seu celular, o assaltante se irritou e desferiu uma facada, acertando o braço da mulher. Após ferir a mãe e pegar o dinheiro, o bandido foi em direção à moto, onde o comparsa o esperava. Entretanto, no meio do caminho o homem voltou e esfaqueou o bebê.

Em depoimento a polícia, a mãe fez um relato assustador do momento do ataque dos criminosos. “Ele voltou só para isso. Veio com tudo. Eu realmente achei que ele ia matar minha filha. Passou tanta coisa pela minha cabeça. Eu consegui puxá-la e acertou o bracinho direito. Eu disse que não estava com o celular. Foi então que ele deu uma facada no meu braço esquerdo e saiu. Eu não reagi em momento algum. Só dizia que estava sem o celular”.

Mãe e filha foram atendidas, respectivamente, no Pronto-Socorro Central (PSC) e no Pronto Atendimento Infantil (PAI). A mulher teve uma sutura com quatro pontos no braço esquerdo e a bebê, três pontos no braço direito. “Desde ontem (sábado), ela só chora. Não consegue dormir. Só chora”, lamenta.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) e será investigado com toto rigor.

(Com informações do Manaus Alerta)

