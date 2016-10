Por que algumas pessoas acordam sempre de mau humor?

Você, a pessoa que dorme na mesma cama, um familiar ou colega de casa acorda sempre de mau humor? Não há um único dia que acordem com um sorriso no rosto? Existe uma razão para isso, segundo a ciência.

Acordar com a mente confusa, com sono e com pouca vontade de falar antes de tomar um banho, o café da manhã e uma xícara de café é algo que acontece com muitas pessoas todas manhãs. Segundo a ciência, este estado ‘atordoado’ ocorre porque ainda estamos num estado de transição do sono para a vigília.

“Enquanto dormimos, certas estruturas do nosso cérebro param de funcionar e acordar supõe a retomada das atividades dessas estruturas. Este processo é progressivo e o período de tempo que demoramos a ativar essas estruturas é o que chamamos de inércia do sono”, explica Amanda Santana, neuropsicóloga do Instituto Superior de Estudos Psicológicos, ao El País.

Mas não é normal acordar todos os dias com mau humor e uma irritabilidade que dura horas. Álex Ferré, médico especialista em distúrbios do sono, conta que “acordar mal humorado é um sintoma de que algo não está bem. Por trás disto pode estar um transtorno do sono, mas o mais normal é que aconteça porque se dorme pouco, e na hora de acordar o cérebro estressa-se porque quer dormir mais, o que gera o mau humor.” E destaca: “Não se trata apenas de dormir as sete ou oito horas recomendadas, mas de dormir bem.”

