Por que nódulos não são o único sintoma do câncer de mama, segundo esta pesquisa

Para detectar o câncer de mama em fase inicial, as mulheres precisam ter consciência de sintomas que podem não incluir um nódulo. É essa a mensagem de uma equipe de pesquisadores. Eles descobriram que uma em cada seis mulheres (17%) diagnosticadas com câncer de mama procura o médico por um sintoma que não é um nódulo.

Pesquisadores do UCL (University College London) examinaram os dados de 2.300 mulheres que receberam o diagnóstico de câncer de mama na Inglaterra entre 2009 e 2010.

Descobriram que, embora a maioria das mulheres com câncer de mama procure o médico rapidamente, aquelas cujos sintomas não incluíam nódulos tendiam a adiar mais a ida ao médico, comparadas às mulheres que apresentavam apenas um nódulo no seio.

Os sintomas que não são nódulos nos seios mas que podem ser indícios de um câncer incluem anormalidades no mamilo, dor nos seios, anormalidades na pele, ulcerações, anormalidades no formato das mamas e uma mama inflamada ou infeccionada.

As mulheres com nódulos nos seios e sintomas que não eram nódulos também tendiam a levar mais tempo para procurar ajuda médica.

As mulheres com ulcerações nas mamas, anormalidades nos mamilos, infecção ou inflamação nas mamas, inchaço nas axilas ou nos braços e dor nas axilas demonstraram tendência maior a esperar mais que três meses para procurar o médico.

A pesquisa utilizou dados da Auditoria Nacional 2009/10 de Diagnóstico de Câncer na Medicina Familiar. Mais de 53.600 casos de câncer de mama são diagnosticados anualmente no Reino Unido, e a doença mata 11.400 mulheres todos os anos no País.

Segundo dados da Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum e que mais mata mulheres em todo o mundo. Ele o segundo tipo de tumor maligno mais incidente entre as brasileiras, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. O câncer de mama também pode afetar homens, embora os casos sejam considerados raros.

A previsão do Inca (Instituto Nacional de Câncer) foi de que, em 2016, 57.960 casos novos, surgiriam e que representam uma taxa de incidência de 56,2 casos por 100.000 mulheres.

A doença não apresenta sintomas em sua fase inicial, por isso é tão difícil detectá-la precocemente. Vale lembrar que quanto antes o câncer é identificado, mais altas são as taxas de sucesso no tratamento.

Monica Koo, autora do estudo da UCL, explicou:

Nossa pesquisa mostra que cerca de uma em cada seis mulheres diagnosticadas com câncer de mama tem sintomas que não são um nódulo. Essas mulheres mostram tendência maior a adiar o momento de procurar o médico, comparadas às mulheres que notam apenas um nódulo na mama

Ela continua:

É vital que as mulheres saibam que nódulos não são o único sintoma do câncer de mama. Se a mulher estiver preocupada com qualquer sintoma na mama, o melhor a fazer é procurar um médico o quanto antes

A pesquisadora explicou que o diagnóstico precoce do câncer é crucial para aumentar as chances de sobrevivência da paciente.

“As campanhas de conscientização do câncer precisam continuar a destacar sintomas mamários outros, além dos nódulos nos seios”, ela disse.

A Dra. Karen Kennedy, diretora do Instituto Nacional de Pesquisas sobre o Câncer (NCRI), acrescentou:

Esta pesquisa mostra que, infelizmente, as mulheres estão demorando a procurar o médico quando apresentam sintomas de câncer de mama. Talvez porque as pessoas não saibam que o câncer de mama pode se manifestar de muitas maneiras, não apenas através da presença de um nódulo.

Ela completa:

“Com uma doença como o câncer de mama, é essencial que o diagnóstico seja feito o quanto antes, para que seja possível desenvolver e iniciar um plano de tratamento. As campanhas de conscientização precisam destacar todos os potenciais sintomas do câncer de mama, para que as pessoas possam identificar os sinais e saber quando é hora de procurar um médico.”

A mensagem de que “o câncer de mama não é apenas um nódulo” é ecoada pela organização Breast Cancer Care, que criou o cartaz abaixo para chamar a atenção a outros sintomas aos quais frequentemente deixamos de dar a atenção devida.

Fonte: MSN.

