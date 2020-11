Por suspeita de ataque hacker, TRF-1 retira do ar portal da Justiça Federal do DF e de 13 estados

Print de imagem divulgada por hackers que dizem ter invadido o sistema do TRF-1 — Foto: Divulgação

Administração do tribunal informou que sistemas foram colocados em modo restrito ‘para adequada investigação’. Consultas a processos e emissão de certidões online estão indisponíveis.

Por suspeita de ataque hacker, TRF da 1ª Região retira do ar portal da Justiça Federal

A suspeita de um ataque hacker fez o Tribunal Regional Federal 1ª Região (TRF-1) retirar seu portal do ar na manhã desta sexta-feira (27). Em nota, a administração do tribunal afirmou que os sistemas foram colocados em modo restrito como medida preventiva.

STJ diz que sistema de informática do tribunal foi alvo de ataque hacker e pede investigação da PF

Segundo o TRF-1, que tramita processos de 13 estados e do Distrito Federal, uma publicação veiculada em redes sociais falava sobre uma invasão ao site do Judiciário.

“Assim todos os sistemas foram colocados em modo restrito para permitir adequada investigação, sendo que, até o momento, não se identificou nenhum ativo de TI comprometido”, diz trecho da nota.

Por conta da medida, consultas processuais e a emissão de certidões on-line estavam indisponíveis até a última atualização desta reportagem. O tribunal não deu detalhes se houve o vazamento de arquivos (leia, abaixo, a íntegra da nota do TRF-1).

O TRF-1 reúne processos dos seguintes estados:

Acre

Amazonas

Roraima

Rondônia

Amapá

Pará

Mato Grosso

Tocantins

Maranhão

Piauí

Bahia

Minas Gerais

Goiás

Distrito Federal

O ataque foi comemorado nas redes sociais pelos invasores, que afirmam ter capturado os dados, mostrando a “vulnerabilidade” do sistema do TRF-1.

Sistemas invadidos por hackers

No dia 3 de novembro, o sistema de informática do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi alvo de um ataque cibernético. A corte acionou a Polícia Federal para investigar o caso.

À época, todas as sessões de julgamentos do tribunal foram suspensas e, por “precaução”, os prazos de processos foram adiados para até o dia 9 de novembro.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, defendeu a necessidade de aprimoramentos nos sistemas digitais do Poder Judiciário.

De acordo com o ministro, os ajustes são necessários porque ainda está em andamento o projeto Juízo 100% Digital, que prevê a realização de todos os atos processuais exclusivamente por meio eletrônico e de maneira remota.

Na mesma semana, no dia 5 de novembro, a Secretaria e Economia do Distrito Federal identificou uma tentativa de ataque hacker aos sistemas do Governo do Distrito Federal, o GDFNet. O sistema de comunicação do Ministério da Saúde ficou fora do ar no mesmo dia, deixando o órgão sem internet, telefone fixo e emails corporativos.

Íntegra da nota do TRF-1

Leia, abaixo, a íntegra da nota do TRF1- sobre a suspeita de ataque hacker:

“A administração do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), por meio da Secretaria de Tecnologia da Informação (Secin), informa que, em decorrência de publicação veiculada em redes sociais de que ocorrera uma invasão ao ambiente tecnológico do TRF-1, foram adotadas medidas preventivas para a preservação do ambienta.

Assim, todos os sistemas do Tribunal foram colocados em modo restrito para permitir adequada investigação, sendo que, até o momento, não se identificou nenhum ativo de TI comprometido”.

