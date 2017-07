Por tradição, prefeito se casa com crocodilo

Se ele gosta ou não da dentada, não se sabe. A verdade é que o prefeito de San Pedro Huamelula, interior do México, Joel Vasquez Rojas, casou na última semana com a fêmea de um crocodilo. Isto mesmo. A cerimônia é uma antiga tradição da cidade do sul do México.

A noiva, uma crododilo fêmea vestida de branco e com uma coroa de flores na cabeça, desfila pela cidade antes da cerimônia, que é realizada há centenas de anos na cidade.

O casamento tem o objetivo de trazer abundância para a população e também simboliza a união dos dois principais grupos indígenas locais, os chontales e os huaves, também conhecidos como mareños.

A lenda

Antes da chegada dos espanhóis, os grupos viviam em guerra e diziam ter o poder de trazer boa sorte para a época da colheita. Segundo a lenda, o conflito teve fim quando o filho do rei dos chontales se casou com a filha do soberano dos huales.

Atualmente, na cerimônia, quem representa o príncipe dos chontales é o prefeito de San Pedro Huamelula, enquanto a crocodilo fêmea é a princesa dos huales.

Depois do casamento, há uma festa com muita música e que inclui uma dança entre os noivos. Historicamente, após a chegada dos espanhóis e a catequização dos índios, a cerimônia faz parte das festividades em honra de São Pedro, padroeiro da cidade.

