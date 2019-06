Por unanimidade, TJ-PA decide pela recondução de Mano Dadai ao cargo de vereador

Vereador Mano Dadai — Foto: Adonias Silva/Arquivo/G1

O parlamentar foi afastado do cargo no dia 23 de abril, após notificação de sentença condenatória no âmbito da Perfuga.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA), decidiu à unanimidade, em julgamento realizado na Seção Penal, às 10h30 desta segunda-feira (3), que o vereador Yanglyer Glay Santos Mattos, o Mano Dadai (PRTB), deve ser reconduzido ao cargo de vereador na Câmara Municipal de Santarém, no oeste paraense.

De acordo com o advogado Alexandre Paiva, que atua na defesa de Mano Dadai, o TJ-PA entendeu que o juiz da 1ª Vara Criminal de Santarém, Alexandre Rizzi, não poderia afastar o vereador do cargo.

“Foi apontada contradição na sentença que condicionava a perda do cargo ao trânsito em julgado, e o afastamento cautelar imposto”, explicou Paiva.

Mano Dadai foi afastado do cargo no dia 23 de abril, após notificação oficial da Justiça, da sentença condenatória contra o vereador, em processo criminal do âmbito da Perfuga, pelos crimes de peculato, associação criminosa e inserção de dados falsos em documentos da Câmara Municipal de Santarém.

A sentença contra Mano Dadai foi proferida no dia 15 de abril. Após a divulgação da condenação, o vereador ficou alguns dias sem comparecer às sessões, e durante o expediente estavam sendo lidas justificativas da sua ausência, sempre relacionadas ao cumprimento de agenda externa de trabalho.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...