Por vingança, mulher ateia fogo em quarto e mata bebê da namorada

Menino de 1 ano ficou trancado no local após a namorada da mãe provocar um incêndio

Uma menino de apenas 1 ano de idade morreu queimado em um incêndio provocado pela namorada da mãe dele, que não aceitava o fim do relacionamento delas e resolveu se vingar de uma maneira cruel. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (26), no bairro de Periperi, em Salvador, na Bahia.

De acordo com o site Bahia Notícias, com informações da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (18ª CIPM), Maraiza dos Santos do Rosário, de 31 anos, mãe de Gabriel Santos do Rosário, brigou com Ana Cristina Menezes Lima, de 48 anos. A segunda não aceitava o fim do namoro.

Após a briga, a mãe saiu de casa com a criança no colo, mas depois entregou o menino à filha mais velha, de 9 anos, pedindo que ela levasse Gabriel de volta para casa, onde Ana Cristina ainda estava. Ela então colocou Gabriel em um colchão, ateou fogo no quarto e trancou a porta. Vizinhos não conseguiram resgatar o bebê.

Ana Cristina ainda quase foi linchada por moradores do bairro, mas agentes da Polícia Militar chegaram a tempo e impediram. Ela foi presa em flagrante.

Fonte: Notícias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...