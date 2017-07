Poraquê (peixe elétrico) no lago chama atenção de populares nas redes sociais

A imagem de uma poraquê (peixe elétrico) no Lago Municipal de Novo Progresso, que está circulando pela internet chamou atenção, e deixou moradores curiosos e preocupados.

Esse o peixe-elétrico, que pode chegar a dois metros de comprimento, é conhecido popularmente como poraquê (Electrophorus electricus).

Esse fenômeno torna o poraquê capaz de matar um cavalo, com um choque de mais de 500 volts. Segundo diversos estudos realizados pelo INPA, esse peixe é capaz de produzir até 1500 volts. Não é de se admirar que o Electrophorus elec.

GALERA, VEJAM SÓ O PERIGO Q MORA NO NOSSO LAGO MUNICIPAL, AVISTEI E MOSTREI PRA MINHA AMIGA: Regilei Duffeck E OUTRAS PESSOAS TMBM VIRAM. NO PRIMEIRO MOMENTO PENSEI Q FOSSE UMA SUCURI, MAS QUANDO ME APROXIMEI A SURPRESA: ERA UM PURAQUE, O FAMOSO ” PEIXE ELÉTRICO” ENORME… AS FOTOS NÃO FICARAM BOAS PRQ MEU APARELHO NÃO TIRA FOTOS BOA A NOITE, MAS TA VALENDO…