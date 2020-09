Portal do SESI disponibiliza atividades educativas de graça pela internet

Estão sendo oferecidos mais de 17 mil conteúdos divididos em diferentes áreas

Mais de 17 mil atividades gratuitas de aprendizagem para todas as idades estão sendo oferecidas pelo Serviço Social da Indústria (SESI), para este período de isolamento social. O projeto, desenvolvido 100% on-line, tem como objetivo promover o aperfeiçoamento dos conhecimentos de forma lúdica e interativa, com jogos, vídeos, infográficos e desafios. Atividades podem ser acessadas através da plataforma educativa online do Sesi.

O conteúdo é destinado a alunos da educação básica, do infantil ao ensino médio, e abordam diversas áreas de aprendizado, como Português, História, Matemática, Ciências e Geografia. “São atividades que prometem distração com aprendizado neste período de reclusão social”, explica Sérgio Gotti, gerente-executivo de educação do SESI.

Além disso, a plataforma disponibiliza conteúdo educacional para auxiliar os professores que estão na busca de atividades para que seus alunos possam fazer de casa, como forma de complementar as aulas remotas. “Queremos ajudar educadores e estudantes neste momento tão complicado. Acreditamos que a educação é a saída que vai ajudar nosso país a retomar o crescimento após essa crise”, destaca Gotti.

Dentre os recursos pedagógicos e digitais disponibilizados no Portal SESI Educação há conteúdos adaptados para atender estudantes com necessidades especiais de visão e de audição.

