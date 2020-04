Portal do Trabalhador suspende todos os atendimentos presenciais

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A medida foi tomada para preservar a saúde dos servidores e usuários, contribuindo com o isolamento social no combate a pandemia da Covid-19. Entre os serviços disponíveis, estão a emissão da Carteira de Trabalho e a intermediação de empregos por meio das empresas cadastradas.

O Portal do Trabalhador, vinculado à Secretaria Municipal de Economia (Secon), suspendeu todos os atendimentos presenciais, em Belém. Inicialmente a medida segue até o fim do mês de abril. Para garantir o acesso da população, o portal disponibiliza canais de atendimento remoto, via ligação telefônica, mensagens instantâneas e e-mail.

