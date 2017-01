Portal Mais Emprego reúne 20 mil vagas de emprego imediatas

Postos são oferecidos pela iniciativa privada. Maioria das vagas é para São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará

Para apoiar quem está a procura de vagas, o Portal Mais Emprego reúne 20 mil de postos de trabalho oferecidos pela iniciativa privada em todo o País para serem preenchidos imediatamente.

As empresas enviam as especificações do posto em aberto ao Sine (Sistema Nacional de Emprego), que atua como intermediador encaminhando o trabalhador para preencher a vaga. Mas, para que isso ocorra, o candidato em busca de colocação deve manter o seu cadastro completo e atualizado. Qualquer pessoa pode se candidatar a uma das vagas disponíveis, tanto por meio do Portal Mais Emprego na internet quanto em qualquer agência do Sine.

No ano passado, 466.396 trabalhadores conseguiram uma colocação pelo Mais Emprego. A maior parte das vagas é para os estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará. Há mais oportunidades para os cargos de linha de produção, faxineiro, vendedor, servente e telemarketing.

Para que as empresas anunciem no Portal, o Sine oferece alguns incentivos, como a gratuidade do serviço, pré-seleção de candidatos, e em alguns casos chegando a ceder espaço físico para que sejam realizadas as seleções.

Quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho precisa preencher o seu perfil profissional de forma completa, para que seus dados sejam cruzados de forma eficiente com os das vagas existentes, fazendo com que assim as vagas disponíveis sejam apresentadas. O candidato que tiver dificuldade no preenchimento pode buscar ajuda dos profissionais do Sine. (Portal Brasil)

