Portos no Pará vão atrair R$ 640 milhões

A Empresa de Planejamento e Logística (EPL) informa que finalizou os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) para nove terminais portuários qualificados no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal. Localizados no Pará, esses terminais a serem leiloados devem atrair mais de R$ 640 milhões em investimentos, afirma a empresa em nota.

Seis terminais tiveram seus estudos concluídos neste mês: cinco no Terminal Petroquímico de Miramar, em Belém, e um no Porto de Vila do Conde. Destinados à movimentação de combustíveis, esses projetos sofreram mudanças, relacionadas principalmente aos prazos contratuais e às premissas de abastecimento para a região.

Os três projetos restantes tiveram seus estudos finalizados e entregues ao governo em agosto. Nesse grupo, estão os três terminais destinados ao envase e distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), também localizados no Terminal Petroquímico de Miramar.

“De forma conjunta, os terminais de Miramar permitirão a realização de investimentos em obras públicas de dragagem dos berços, canal de acesso e bacia de evolução”, diz a EPL, em nota.

Ainda de acordo com a empresa, estão sendo realizados estudos de viabilidade para outros dez terminais portuários que serão colocados em leilão nos próximos meses.

As 2ª e 3ª Rodadas de Partilha de Produção, que serão realizadas na próxima sexta-feira, 27, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) resultarão em investimentos de US$ 36 bilhões no País, e mais US$ 130 bilhões em arrecadação com royalties, óleo-lucro e imposto de renda, informou a ANP em um comunicado.

As empresas terão que pagar um bônus de assinatura fixo pelos blocos que serão vendidos, no total de R$ 7,7 bilhões. A oferta consiste em oito blocos na cobiçada área do pré-sal, nas bacias de Santos e Campos. O bônus mais alto, de R$ 3 bilhões, corresponde à área com expectativa de maior disputa, a Norte Carcará, próxima a um ativo da norueguesa Statoil (Carcará), que pertencia à Petrobras.

