Portugal fecha preparação com vitória e volta de Cristiano Ronaldo

(Foto: © REUTERS/Rafael Marchante)- Em seu último jogo antes da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a seleção de Portugal recebeu a Argélia, nesta quinta-feira (7), no Estádio da Luz, em Lisboa. Com Cristiano Ronaldo entre os titulares, a equipe comandada por Fernando Santos venceu por 3 a 0.

O camisa 7 não vinha atuando por causa de um descanso que ganhou ao final da temporada europeia depois de conquistar a Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Sem o astro, os lusitanos haviam empatado seus dois últimos amistosos: 2 a 2 com a Tunísia (28 de maio) e 0 a 0 com a Bélgica (2 de junho).

O primeiro gol da partida saiu logo aos 17min, após lançamento de William; Bernardo Silva arrumou de cabeça na entrada da área e Gonçalo Guedes levou a melhor sobre a defesa para mandar para as redes.

Pouco tempo depois, os portugueses chegaram aos segundo gol: aos 37min da etapa inicial, Cristiano Ronaldo foi à linha de fundo pela esquerda e cruzou para que Bruno Fernandes cabeceasse para as redes.

Após o intervalo, os donos da casa tiveram a chance de ampliar em uma falta aos 3min, que Cristiano Ronaldo mandou na barreira. Só que o terceiro gol veio pouco tempo depois: aos 10min, Gonçalo Guedes fez mais um de cabeça, após cruzamento de Raphaël Guerreiro pela esquerda.

A Argélia, por sua vez, pouco ofereceu de perigo. Aos 28min da etapa final, Baghdad Bounedjah arriscou de fora da área e parou na defesa de Rui Patrício em cima da linha.

No fim, Cristiano Ronaldo foi substituído aos 29min, dando lugar a André Silva no time português. No minuto seguinte, João Moutinho saiu para a entrada de João Mário. Seria justamente ele o autor do quarto gol, os 37min, mas o lance foi anulado após consulta ao VAR, que indicou toque de braço de Gonçalo Guedes no início do lance.

A seleção de Portugal está no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Espanha, Marrocos e Irã. A seleção lusa estreia na próxima sexta-feira (15), em Sochi, contra os espanhóis.

Fonte: Folhapress

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...