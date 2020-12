Posse de prefeito e vereadores em Novo Progresso terá restrição de público. (Foto:Reprodução)

Por conta do aumento do número de casos de Covid-19 na cidade, a posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores para o próximo quadriênio [2021/2024], em Novo Progresso, será fechada.

Novo Progresso empossará vereadores, prefeito e vice em cerimônias mais enxutas e com número reduzido de convidados.

A posse dos prefeitos, vices e vereadores eleitos em novembro não terá a tradicional cerimônia com um grande público formado por familiares, amigos e correligionários dos empossados.

A alteração no procedimento é para evitar a aglomeração de pessoas e o espalhamento da Covid-19. A cerimônia de diplomação também teve restrição.

As posses serão realizadas no dia 1º de janeiro.

Em Novo Progresso, a Câmara Municipal de Vereadores definiu que a posse dos eleitos ocorrerá às 9h, no Plenário, sem público. Na mesma solenidade será realizada a eleição da Mesa Diretora para o próximo biênio.

A solenidade está marcada para começar às 9h do dia 1º e cada eleito (vereador, prefeito e vice) poderá convidar três pessoas.

De acordo com a assessoria da Câmara de Novo Progresso, há restrição para grupo de risco e recomendação para que eleitos e convidados não levem crianças.

A imprensa terá vaga para um representante por entidade.

O evento, que será realizado no dia 1° de janeiro de 2021, na Câmara Municipal, em conformidade com a Lei Orgânica, será restrito aos empossados e alguns convidados.

Sessão de Posse dos vereadores

A sessão de posse será proferida pelo Vereador -mais votado- Juliano Simionato (DEM) – com o compromisso seguinte: “PROMETO CUMPRIR DIGNAMENTE O MANDATO A MIM CONFIADO, OBSERVANDO AS LEIS E TRABALHANDO PELO ENGRANDECIMENTO DESTE MUNICIPIO”, os demais Vereadores, um por um, ao serem chamados, dirão “ASSIM O PROMETO”, sendo ao final declarados empossados.

Eleição da mesa diretora da Câmara Municipal, após a posse da nova 8ª Legislatura legislatura, em ato contínuo a Mesa Provisória, constituída pelo Presidente e pelos dois Vereadores mais votados, procederão a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o primeiro biênio 2021/2022.

Posse do Prefeito e vice

Conforme o Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Novo Progresso , o Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse no dia primeiro de Janeiro do ano que se iniciar o mandato, perante a Câmara Municipal, que se reunirá em Sessão Solene.

§ 1º -Se a Câmara não estiver instalada ou deixar de reunir para dar posse, o Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse dentro de quinze dias, perante o Juiz de Direito da Comarca com função eleitoral.

§ 2º -O Prefeito e o Vice-Prefeito, no ato da posse, prestarão o seguinte compromisso: “PROMETO MANTER, DEFENDER E CUMPRIR AS CONSTITUIÇÕES DO BRASIL E DO ESTADO, A LEI ORGANICA MUNICIPAL, OBSERVAR AS LEIS, PROMOVER O BEM GERAL DO POVO DE NOVO PROGRESSO E DESEMPENHAR COM HONRA E LEALDADE AS MINHAS FUNÇÕES”

