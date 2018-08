Poste cai e deixa centro de Altamira sem energia elétrica na manhã desta segunda

Por G1 PA, Belém Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Guardas de trânsito precisaram isolar a rua para que funcionários da Celpa conseguissem realizar a manutenção e a troca do poste com segurança.

De acordo com testemunhas, um caminhão cegonha teria batido no posto na noite de domingo (12) quando saia de um posto de combustíveis. O poste não cegou a cair, mas ficou preso pelos fios de alta tensão.

O centro da cidade de Altamira, sudoeste do Pará, ficou sem energia na manhã desta segunda-feira (13). Um posto da rede elétrica desabou por volta das 10h quando uma equipe das Centrais Elétricas do Pará (Celpa) realizava uma manutenção.

(Foto:G1PA) -Um caminhão bateu na fiação elétrica e derrubou um poste enquanto uma equipe da Celpa realizava a manutenção. Ninguém ficou ferido. A rua precisou ser isolada para que a troca do poste fosse feita com segurança.

You May Also Like