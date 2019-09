Poste de energia elétrica ameaça cair em bairro de Novo Progresso

Base está com estrutura danificada e moradores temem os riscos. Celpa informou que vai avaliar situação na sexta-feira (6).

Um poste de energia elétrica localizado no bairro Jardim Planalto , no município de Novo Progresso, está com a base danificada e ameaça cair, gerando preocupação aos moradores da região. A situação foi denunciada em grupo de WhatsApp nesta quinta-feira(05).

A Companhia de Eletricidade do Celpa informou que vai enviar uma equipe ao local na sexta-feira (6), para identificar os materiais necessários para a substituição da estrutura.



A reportagem do Jornal Folha do Progresso esteve no local na rua Barão do Rio Branco, nas proximidades do Posto Planalto e constatou o perigo iminente com o poste inclinado e a fiações baixa, mais atiante outro poste com um transformador também esta inclinado.

Os moradores temem os riscos que a queda da estrutura pode causar. Eles reclamam ainda que a situação gera problemas de energia para as residências.

