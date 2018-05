Posto de Novo Progresso abaixa preço de combustível após redução do governo

A cotação média da gasolina na bomba recuou R$ 0,20 centavos no litro da Gasolina e R$ 0,30 centavos no óleo diesel em um posto de combustível de Novo Progresso. (Foto:Ilustrativa)

Os preços da gasolina, diesel e etanol vendidos nos postos de Novo Progresso ainda não registraram queda após uma série de ganhos oferecido pelo governo federal nesta semana.

O Jornal Folha do Progresso passou uma revista nas bombas de combustível dos postos na cidade de Novo Progresso e apenas encontramos uma empresa que vendia a gasolina aos R$ 4,98 reais com o preço no varejo de R$,4,80 nesta segunda-feira 28 de maio.

A cotação média da gasolina na bomba ainda não recuou , na comparação com a semana anterior, onde a maioria dos postos de combustíveis vendem a gasolina a R$ 5,10 o litro em Novo Progresso.

A redução de preços nesta segunda-feira (28) , do foi encontrada no posto DADO na saída da cidade de Novo Progresso para Mato Grosso, os outros postos ainda mantém o preço médio de R$ 5,10 o litro.

Em conversa com gerente ele repassou a Jornal Folha do Progresso que vai diminuir ainda mais o preço da gasolina e do diesel, aguarda orientação do proprietário que é dono de uma rede posto na região, o oléo diesel também teve baixa de preço, dos R$ 3,98 para R$ 3,70 o litro, informou o gerente.

Os entrevistados argumentam que o repasse de preços da Petrobrás não ocorre imediatamente aos reajustes realizados pela estatal, devido a questões técnicas e operacionais.

