Posto de saúde em Ananindeua é retrato do abandono

Há cerca de 2 anos, o prefeito de Ananindeua, Manoel Pioneiro, começou a construir a Unidade de Saúde da Família, na rua União da Paz, bairro do Atalaia, em Ananindeua. Hoje, o cenário é de obra abandonada. A reportagem foi ao local, em julho deste ano, e encontrou o que deveria ser a unidade cercada de mato. Segundo moradores do bairro, pias, fiações elétricas, portas e janelas de vidro foram levadas de dentro do imóvel. “Até o portão lateral foi furtado”, afirma o funcionário público, Efrain Brito, 45 anos. Ontem, o DIÁRIO voltou ao local e a situação continua a mesma. As paredes de dentro da unidade não escaparam da ação de vândalos e estão tomadas por pichações.

SEM USO

São 16 salas sem nenhuma utilidade. Em uma delas, parte do forro ameaça desabar. Nos banheiros, restaram apenas algumas pias e lavatórios. Ainda assim, sujas e com sinais de deterioração. Aos moradores que precisam de atendimento médico na unidade, resta percorrer postos de saúde de outros bairros. Foi o que fez a estudante Brenda Gomes, 19 anos. Ela diz que, quando precisa de algum tratamento, vai até uma das unidades do Jaderlândia. “Tínhamos até ficado felizes com a construção dessa unidade de saúde tão perto de casa. Da forma como está, abandonada, é como se não tivéssemos essa unidade no nosso bairro”, comenta.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Ananindeua diz que informou sobre os materiais levados para os órgãos competentes, que já tomaram as providências. Porém, não diz o que foi feito. A Sesau também afirma que os materiais roubados serão substituídos e que a 2ª etapa das obras na unidade de saúde vão começar na próxima semana.

BURACO NA RUA

Próximo ao que seria a Unidade de Saúde da Família do Atalaia, um buraco aberto no meio da rua deixou os moradores em alerta.

Segundo o funcionário público Efrain Brito, os moradores pediram que a Prefeitura de Ananindeua faça os reparos. Porém, não foram atendidos.

(Wal Sarges/Diário do Pará)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...