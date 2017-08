Postos de combustíveis são fiscalizados no Pará

Mais de 40 postos de combustíveis foram fiscalizados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) desde a última segunda-feira, 21. Três postos no Pará foram autuados por irregularidades.

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) realiza desde a última segunda-feira (21) fiscalização nos postos de combustíveis do Pará. Mais de 40 postos foram vistoriados e três deles foram autuados por irregularidades.

A fiscalização da ANP tem o foco de verificar a qualidade do combustível vendido ao consumidor no estado. De acordo com Leônicas Vilhena, coordenador Interino da ANP na região Norte do Brasil, o órgão interditou um posto irregular e ainda encontrou outro vendendo diesel comum como se fosse aditivado.

“A gente já fiscalizou em torno de 40 postos. Constatamos algumas irregularidades. Um posto não autorizado, por não ter autorização da ANP, foi interditado. Um posto que funcionava com duas bombas com vazão ruim, estava colocando (combustível) a menos do que dizia no painel, e também tiveram as bombas interditadas. E uma outra irregularidade de maior gravidade é de que um posto vendia diesel comum como se fosse aditivado”, disse o coordenador.

Fonte: G1 PA.

