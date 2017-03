Pottker marca de pênalti e Ponte derrota o Palmeiras no Paulistão

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Gazeta Press/arquivo) – Antes do jogo desta quarta-feira, o discurso alviverde era de que o Palmeiras jogaria contra a Ponte Preta focado em ampliar sua vantagem na liderança. Em campo, porém, o time pareceu desinteressado com a classificação já garantida e acabou derrotado por 1 a 0 no Moisés Lucarelli, em Campinas. William Pottker, de pênalti, anotou a única bola na rede da partida.

Se o jogo não era tão relevante para o Verdão, o embate era fundamental para a Macaca, que entrou em campo brigando para conquistar a liderança do Grupo D – que ficou com o Santos – para ter a vantagem de decidir em casa as quartas de final contra o Peixe. No entanto, com o triunfo do time praiano sobre o Novorizontino, a Ponte não conseguiu se objetivo.

Além do resultado ruim, o Palmeiras ainda perdeu duas peças importantes para as quartas de final do Paulistão. O zagueiro Vitor Hugo recebeu o terceiro cartão amarelo e o lateral Zé Roberto foi expulso e dupla está fora da próxima partida.

O jogo marcou ainda a primeira partida de Dudu pelo Palmeiras após servir à Seleção Brasileira. O capitão Verdão, porém, não atuou bem, pouco apareceu na partida e acabou substituído. Na vaga do camisa 7, aos 32 minutos do segundo tempo, Hyoran entrou para fazer sua estreia pelo Alviverde. O meio-campista vindo da Chapecoense teve grande chance de empatar já nos acréscimo, mas Aranha salvou com uma defesa espetacular.

Neste final de semana, o Palmeiras começa sua série de decisões, contra o Novorizontino, em local e data ainda não definidos. Já a Ponte Preta encara o Santos na Vila Belmiro, também sem definição de dia e horário. Nesta quinta-feira, a Federação Paulista de Futebol definirá os confrontos.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...