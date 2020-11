Pouco mais de 86 kg de drogas são incinerados em madeireira após autorização judicial em Santarém

Drogas foram apreendidas em operações nos municípios da região. Incineração aconteceu na manhã desta sexta-feira (13).

Drogas apreendidas durante operações policiais foram destruídas em uma madeireira no bairro Nova República, em Santarém, no oeste do Pará, na manhã desta sexta-feira (13). Foram pouco mais de 86 kg de entorpecentes incinerados.

O procedimento ocorreu após a justiça autorizar a destruição das drogas, inclusive os 52 kg de cocaína que estavam armazenados no fundo falso de um carro. A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal em Belterra. O restante das drogas foi apreendida em outras apreensões realizadas pelas Polícias Civil e Militar.

Para que a incineração aconteça é necessário seguir protocolos judiciais determinados pela lei de destruição de entorpecentes. Uma equipe da Vigilância Sanitária acompanhou o processo.

Destruição de mais de 400 kg de drogas

Em outubro, a polícia incinerou mais de 400kg de entorpecentes que foram apreendidos em uma operação realizada no município de Monte Alegre. Ao todo, 446kg de cocaína foram destruídos.

A apreensão foi possível graças ao trabalho de investigação do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI). Sobre esta ação o superintendente de Polícia Civil do Baixo Amazonas, delegado Jamil Farias Casseb, explicou que a incineração do entorpecente é importante.

Para essa incineração foi montado um grande aparato para transportar todo esse entorpecente até a madeireira localizada no bairro Nova República.

Por: Por G1 Santarém — Pará

Foto: Érique Figueirêdo/TV Tapajós

