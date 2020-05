Poupança tem captação mensal recorde de R$30,459 bi em abril

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A caderneta de poupança registrou entrada líquida de 30,459 bilhões de reais em abril, recorde histórico para qualquer mês na série histórica do Banco Central iniciada em 1995, em mais um mês forte para a tradicional alternativa de investimento em meio à volatilidade nos mercados com a crise do coronavírus.

