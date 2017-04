Povo indígena se reúnem em Novo Progresso no Dia do Índio

Os progressenses puderam acompanhar nesta quarta-feira (19), a abertura de mostra artes Indígenas, exposição que reuniu trabalhos de artistas indígenas em Novo Progresso.

Os indígenas se reuniram na ola do lago Municipal onde competiram em Arco e Flexa, corrida indígena, lutas, cabo de Guerra – a noite teve apresentação de artesanato na escola Valdomiro Mendes Rodrigues.

Na ocasião, membros do povo Kayapó, se apresentaram em comemoração ao dia do índio.

Em Novo Progresso a cultura indígena tem ganhado espaço, é comum presenciar o índio misturado com o branco nas ruas da cidade. Hoje os povos indígenas passaram a ser reconhecidos como parte fundamental na economia da cidade, respeitando-se, inclusive, suas particularidades.

Em Rede Nacional de televisão , em comemoração ao dia do Índio o ministro da justiça destacou;”O índio não deve ser considerado um cidadão comum. Isso o faria perder sua singularidade e sua base cultural específica. Os povos indígenas precisam ser incorporados, respeitando a integridade da sua singularidade. As culturas dos povos indígenas fazem parte do patrimônio cultural do Brasil”, destacou o ministro.

“Não podemos permitir que nossa grande e variada população indígena perca os seus direitos já conquistados e a perspectiva de conquistar outros mais nos próximos anos. Para isso, temos que garantir visibilidade às demandas indígena e temos que apoiar o protagonismo desses povos”, enfatizou o ministro.

O Prefeito de Novo Progresso Ubiraci Soares, esteve prestigiando o evento e disse ao Jornal Folha do Progresso que ;“se hoje o mundo vive o desafio da sustentabilidade, certamente temos muito o que aprender com aqueles que viviam de maneira sustentável e autônoma nessas terras por tantos anos”, hoje os indígenas fazem parte de nossa sociedade contribuindo com o desenvolvimento do município, afirmou Macarrão.

O evento em Novo Progresso foi realizado com apoio da Prefeitura Municipal através da secretaria de cultura.

