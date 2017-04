Praça do DER recebe projeto de arborização em Santarém

Desde o dia 24 de março (sexta-feira), a Prefeitura Municipal de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap), vem realizando um projeto de arborização e manutenção da Praça do DER e adjacências no bairro da Prainha. O projeto foi iniciado com o serviço de manutenção, que inclui limpeza, roçagem e poda das árvores existentes no entorno na Praça, onde futuramente será inaugurado o novo Porto Fluvial de Santarém.

Na sexta-feira (31), as equipes de arborização da Semap estiveram realizando a segunda etapa do projeto de arborização, desta vez com o plantio de árvores de sombreamento. “Nós buscamos plantar nesta área as acácias lanterneiras, que são plantas próprias de sombreamento e que dão cachos de flores muito bonitos, então, além da sombra, há também a parte do paisagismo”, destacou Flávio Nascimento, técnico do Parque da Cidade que esteve coordenando a parte de arborização.

A ação foi planejada a partir de uma solicitação do Centro Comunitário e Associação de Moradores do Bairro da Prainha e da Escola Municipal Alberico Novoa. “Nós recebemos todos os dias inúmeras solicitações de associações para a realização de ações e, sempre que possível, buscamos firmar estas parcerias e, no DER, nós realizamos a limpeza, a roçagem e a poda das árvores, finalizando com a arborização da Praça e de seu entorno”, ressaltou o secretário de Agricultura e Pesca, Bruno Costa.

A terceira e última etapa do projeto será a parte de jardinagem, com o plantio de grama e plantas ornamentais. Além da arborização, o projeto também buscou desenvolver junto à comunidade a conscientização ambiental com orientações sobre a necessidade de preservar o meio ambiente.

Fonte: RG 15/O Impacto e Martha Costa/PMS

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

