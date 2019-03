Praça em Santarém vive abandono e vira alvo de depredações

Praça Fortaleza do Tapajós, um dos pontos turísticos da cidade, sofre com descaso, dizem moradores

Moradores de rua ocupam pontos da praça, que é alvo de depredações constantemente (Whatsapp)

Localizada em uma colina no centro da cidade, a Praça Fortaleza do Tapajós, um dos pontos turísticos de Santarém e um dos locais mais visitados por turistas, devido ao abandono em que se encontra, com a falta de fiscalização por parte do poder público, virou alvo de vandalismo e depredações.

A insegurança impera no local, principalmente pela parte da noite. De acordo com moradores das proximidades, o vandalismo tomou conta do espaço público, principalmente com pichações em diversos pontos da Praça, como bancos, banheiro, lanchonete, os quatro canhões e o ponto de observação do encontro das águas dos rios Tapajós e Amazonas.

“Eu moro aqui do lado desde que nasci. A partir do momento que essa Praça foi inaugurada acabou o sossego de todos daqui de perto. São desocupados usando drogas e fazendo sexo na frente de todo mundo, e também essas pessoas que não têm moradia que ocuparam o mirante principal. Nesse local, as pessoas urinam e fazem outras necessidades fisiológicas. A fedentina é horrível”, denunciou uma moradora, que pediu para não ter a identidade revelada.

A Prefeitura de Santarém informou, que, “em relação a segurança pública nas praças da cidade, cabe ao Estado manter a ordem pública, principalmente através de rondas da Polícia Militar”.

A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com a PM em busca de mais informações.

Por: Redação Integrada/Manoel Cardoso, de Santarém

