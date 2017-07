Pragahá -Família queima últimos móveis para tentar acabar com infestação de ácaros causados por pombos

No laboratório de Vigilância Municipal de Saúde de Goiânia foram feitas imagens dos ácaros que estão alojados na residência do casal. A partir disso, biólogos da Secretaria de Saúde de Goiânia (SMS) tentam identificar a espécie para encontrar a solução para essa infestação.

Catarina e Carlos afirmam que sofrem muito com o fato de não poderem morar na própria casa. “O que tem dado força para nós são as mãos amigas”, afirma a dona de casa.

Moradores do Residencial João Paulo II, o aposentado Carlos Roberto Desidério, 74, e a dona de casa Catarina de Jesus Cavalcante, 56, contam que técnicos já fizeram nove intervenções no imóvel, mas o caso, considerado crítico, ainda não teve uma solução.

